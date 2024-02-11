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نقل وزير الدفاع الأميركي إلى المستشفى العسكري.. هذا ما أعلنه البنتاغون

Lebanon 24
11-02-2024 | 16:46
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أفاد السكرتير الصحفي للبنتاغون بات رايدر بأنه تم نقل وزير الدفاع لويد أوستن إلى المستشفى العسكري.
وأوضح في بيان أن أوستن نقل بواسطة حرسه الأمني إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني لفحصه بحثاً عن أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة.
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وكشف البيان أن الوزير أوستن ذهب إلى المستشفى ومعه أنظمة الاتصالات السرية وغير السرية اللازمة لأداء واجباته، مشيراً إلى أن الوزارة سنقدم تحديثاً عن حالته في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن وزير الدفاع الأميركي اعتذر علنا مطلع الشهر الجاري بعد إخفاء إصابته بسرطان البروستات ودخوله إلى المستشفى، الأمر الذي أثار ضجة في البلاد. (العربية)
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