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عربي-دولي

"منتجات أصغر بنفس السعر"... بايدن يوجه سؤالا للأميركيين (فيديو)

Lebanon 24
11-02-2024 | 16:44
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قبل ساعات من مباراة نهائي دوري كرة القدم الأميركية (سوبر بول)، انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، ما وصفه بانكماش المنتجات وبيعها بنفس الأسعار. 
وينتظر ملايين الأميركيين مباراة الـ"سوبر بول" التي ستجمع كانساس سيتي تشيفز وسان فرانسيسكو فورتي ناينرز.
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وقال بايدن في فيديو موجها خطابه للأميركيين: "هل لاحظتم خلال تسوقكم بمناسبة "سوبر بول"، وجود منتجات أصغر من المعتاد بينما يظل السعر كما هو؟". 
وأضاف: "يطلق الناس على ذلك اسم "الانكماش"، وهذا يعني ذلك أن الشركات تمنحك أقل مقابل ما تدفعه من دولارات". 
وحث بايدن العلامات التجارية الكبرى إلى وضع حد لذلك.


وتعتبر "سوبر بول" من أهم الأحداث الرياضية في العالم، إذ يشاهدها في الولايات المتحدة فقط أكثر من 100 مليون شخص.
وتقام مباراة سوبر بول هذا العام في لاس فيغاس، لتكون أول مرة تقام فيها المباراة بولاية نيفادا.
وتأتي انتقادات بايدن في خضم الحملة لإعادة انتخابه لولاية ثانية في تشرين الثاني، يستخدم فيها باستمرار ورقة التأثير النفسي بالإعلان عن أن الاقتصاد الأميركي في حالة جيدة بفضل أدائه في البيت الأبيض.
وبعد انفجار غير مسبوق منذ أربعين عاما في عام 2022، تباطأ التضخم بشكل كبير في الأشهر الأخيرة ليقترب من هدف 2 في المئة، لكن هذا لا يعني أن الأسعار تراجعت. 
والجمعة، بينما تظاهر قطاع الفنادق في لاس فيغاس شدد بايدن في بيان على تأمينه 14.8 مليون وظيفة منذ توليه ولايته.
وأضاف أن "الاقتصاد الأميركي هو الأقوى في العالم". (سكاي نيوز)
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