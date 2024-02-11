طرفا الحرب في السودان يتعهّدان بالقتال حتى النصر

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تعهّد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بأن الجيش سيقاتل حتى تحقيق النصر، فيما توقّع قائد قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي بانتهاء الحرب التي يعشيها الشعب السوداني منذ منتصف نيسان 2023 لصالح قواته قريباً.وقال البرهان في تصريحات أدلى بها خلال تفقده فرقة مشاة بالولاية الشمالية، إن "القوات المسلحة تتقدم في كل المحاور وتعمل جاهدة من أجل النصر ودحر هذا العدو في القريب"، في إشارة إلى القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع".وأضاف قائلاً إن "الجيش لم ينهزم ولن ينهزم"، معتبراً أن "معركة الدولة ضد الدعم السريع، معركة كرامة".