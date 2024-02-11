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أوكرانيا: القوات الروسية تستخدم خدمات "ستارلينك" في مناطق محتلة

Lebanon 24
11-02-2024 | 18:41
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قالت إدارة المخابرات العسكرية الأوكرانية، يوم أمس الأحد، إن القوات الروسية تستخدم خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، التي تقدمها شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، في مناطق محتلة في أوكرانيا.
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وأرسلت "سبيس إكس" محطات "ستارلينك" بسرعة لمساعدة أوكرانيا بعد الغزو الروسي في شباط 2022 وهي مهمّة للتواصل في ساحة القتال في كييف.
وتقول الشركة إنها لا تتعامل مع الحكومة الروسية أو الجيش الروسي.
ونقلت المديرية الرئيسية للمخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية عن المتحدث أندريه يوسوف قوله: "سُجلت حالات لاستخدام قوات الاحتلال الروسية لهذه الأجهزة، وبدا وكأنها تستخدمها بشكل منتظم".

وقالت المديرية في بيان إن وحدات عسكرية تستخدم هذه الخدمة مثل لواء الهجوم الجوي الروسي 83 الذي يقاتل قرب مدينتي كليششيفكا وأندرييفكا المحاصرتين في منطقة دونيتسك المحتلة جزئياً شرق أوكرانيا.
وهذه التصريحات هي أول بيان رسمي لأوكرانيا بخصوص استخدام روسيا المزعوم لستارلينك.
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