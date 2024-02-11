خلال عملية رفح... الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير رهينتين

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من تحرير رهينتين خلال عملية نفذتها قوات خاصة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قوات خاصة تابعه له تمكنت من تحرير الرهينتين الإسرائيليتين، فرناندو سيمون مارمان (60 عامًا) ولويس هار (70 عامًا)، اللذين اختطفتهما حماس.ونقلت رويترز عن بيان صادر عن مستشفى إنه تم نقل الرهينتين إلى مستشفى شيبا بوسط إسرائيل وأكد الأطباء أنهما في "حالة جيدة".وأورد موقع أكسيوس الإخباريي: "في عملية خاصة بتنفيذ سريع وناجح، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بإنقاذ اثنين من الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في مدينة رفح بقطاع غزة".وشن الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، سلسلة غارات عنيفة من البر والبحر والجو على المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 شهيد ومئات المصابين إثر القصف الإسرائيلي على المدينة.واستُهدف محيط المدينة بعشرات الغارات التي كانت أكثر كثافة ممّا كانت عليه في الأيّام الأخيرة، وهو ما أدّى إلى تصاعد سحب من الدخان، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.وذكر تلفزيون "الأقصى" بحسابه على "تيلغرام"، أن اشتباكات عنيفة دارت رحاها بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية شمال غرب رفح، مشيراً إلى أن إسرائيل قصفت محيط المستشفى الكويتي في رفح.وفي أول تعليق له بعد القصف، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته نفذت سلسلة من الهجمات على أهداف نوعية فى منطقة الشابورة جنوبي قطاع غزة. مضيفا أن الهجمات على منطقة الشابورة جنوبي قطاع غزة "قد انتهت".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أمر جيشه بالإعداد لهجوم على رفح.