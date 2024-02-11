أكثر من 100 شهيد.. غارات مباغتة وقصف إسرائيلي عنيف على رفح (فيديو)

شنّ الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة ، ليل الأحد - الاثنين، وسط سماع دوي انفجارات هائلة في مختلف مناطق المدينة.



وأكدت وكالة الأنباء الفلطسينية (وفا)، ارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المكثف على رفح إلى أكثر من 100 شهيد وإصابة المئات.

مباشر من مدينة رفح

اللهم برداً وسلاماً pic.twitter.com/cocnmvyJjl — بلال نزار ريان (@BelalNezar) February 12, 2024 Advertisement

وتركزت الغارات على غرب المدينة وفي المناطق المتاخمة لمدينة خان يونس، الذي أحكم الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها. كما استهدفت الغارات منطقة الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر والمعروف بـ"محور فيلادلفيا".

قصف عنيف جدا على مدينة رفح الان! pic.twitter.com/egNkImXM7I — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) February 12, 2024

وأفاد شهود عيان لموقع "سكاي نيوز عربية" بتوافد عدد كبير من الشهداء والمصابين إلى مستشفيات مدينة رفح، ولا سيما مستشفى الكويت التخصصي الواقع غرب المدينة.



من جانبه، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه نفذ ضربات على أهداف "إرهابية" في منطقة الشابورة في رفح بجنوب قطاع غزة، وإن "الهجمات انتهت".



ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أعقبت الهجوم الواسع الذي شنه المئات من مسلحي حماس على بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع يوم 7 تشرين الأول الماضي، نزح مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مدينة رفح. (سكاي نيوز)



