روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي.. والسبب؟

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أعلن النائب الأول للممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن روسيا طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي الاثنين بمناسبة الذكرى السنوية لاعتماد حزمة اتفاقيات مينسك.وأضاف: "في صباح يوم 12 شباط، الذكرى السنوية لاعتماد حزمة اتفاقيات مينسك - طلبنا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، لتذكير زملائنا بالفرصة التاريخية التي أهدرها نظام كييف ورعاته، للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية الداخلية".وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موضوع المناقشة سيكون فشل الغرب في حل الصراع.وقال: "سنتطرق كذلك إلى كيف فشل مجلس الأمن الدولي، بسبب تصرفات أعضائه الغربيين، في تنفيذ إحدى أهم مهامه الحيوية الرئيسية، وهي منع الأزمات والصراعات. وستبدأ الجلسة في الساعة 10.00 بالتوقيت المحلي (18.00 بتوقيت موسكو).