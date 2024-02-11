حادث مريب جنوبي المخا في اليمن.. إليكم التفاصيل (صورة)

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا اليمنية.



كما ذكرت بتغريدة عبر منصة إكس، اليوم الإثنين أن السلطات تحقق في الحادث الذي وقع على بعد 40 ميلا بحريا من الشاطئ.



إلى ذلك نصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مريبة.

UKMTO WARNING



INCIDENT 029



UKMTO has received a report of Incident, 40NM South of AL Mukha, Yemen. Authorities are investigating. Vessels are advised to transit with caution and report any suspicious activity to UKMTOhttps://t.co/XsgrK5uW2N#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/FBd1gCIufC — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) February 12, 2024 Advertisement

تهديد الملاحة

أتى هذا الحادث الذي لم تعرف تفاصيله بعد وسط تراجع حدة الهجمات الحوثية على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، خلال الأيام القليلة الماضية، على الرغم من أن الجماعة المدعومة إيرانياً أكدت أنها ماضية في هجماتها على السفن المتجهة نحو إسرائيل تضامناً مع قطاع غزة، وفق زعمها.



كما جاء مع استمرار الضربات التي وجهتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الشهر والشهر الماضي ضد مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة وتقويض حركة التجارة العالمية في هذا الممر البحري المهم عالمياً..



ومنذ 19 تشرين الثاني الماضي، هاجمت جماعة الحوثي أكثر من 33 سفينة بأنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية والمسيرات المتفجرة، رداً على الحرب الإسرائيلية في غزة، وفق زعمها.



كما واجهت القوات الأميركية نفسها هجمات مباشرة مرات عديدة، بعضها أصاب سفنها، وفق ما أكد البنتاغون سابقا



وعطلت تلك الهجمات الحوثية حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي.



كما فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس، والمستمرة منذ 4 أشهر، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتوسيع الصراع. (العربية)



