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عربي-دولي

طبيب البيت الأبيض السابق: بايدن يعاني من مشكلات إدراكية تهدد البلاد!

Lebanon 24
11-02-2024 | 23:36
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أعلن عضو الكونغرس روني جاكسون، وهو طبيب سابق في البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعاني من مشكلات إدراكية تشكل تهديدا كبيراً لكل البلاد.

وأضاف في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "يعاني بايدن من مشاكل في غاية الجدية. هذه قضية حقيقية تمس الأمن القومي، وهي تزداد سوءا كل يوم".
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وأكد جاكسون أنه كان يشاهد جو بايدن "كل يوم" عندما كان نائبا للرئيس في إدارة باراك أوباما. وأشار الطبيب السابق إلى أن القدرات المعرفية لبايدن تدهورت بشكل ملحوظ منذ تلك اللحظة.

وأعرب جاكسون عن ثقته من أنه لم يكن يجوز أن يترشح بايدن للرئاسة لأنه "غير مؤهل من الناحية الإدراكية لدور القائد الأعلى لأميركا وهو فقط يضر بسمعة الدولة وصورتها على الساحة الدولية.

وقال جاكسون: "يرى الجميع بوضوح وجود أمر فيه فيه خطأ، وحان الوقت للتوقف عن محاولة إخفاء ذلك".
 
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