مقتل جنديين إسرائيليين في معارك جنوبي غزة

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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن عسكريين اثنين من الجيش الإسرائيلي قتلا في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديين من وحدة ماجلان قتلا أمس خلال قتال في جنوب قطاع غزة.وأضاف أن القتيلين هما الجندي أدي إلدور، ويبلغ من العمر 21 عاما من سكان مدينة حيفا، والجندي ألون كلاينمان، وعمره 21 عاما أيضا وهو من سكان تل أبيب.ويأتي هذا بعد ساعات قليلة على إعلان الجيش الإسرائيلي تحرير اثنين من المحتجزين لدى حركة حماس منذ 7 تشرين الأول.وأمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي بإصابة ضابطين وجندي في معارك جنوبي قطاع غزة.