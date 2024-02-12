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عربي-دولي

الرئاسة الفنلندية... ستوب يفوز في جولة الإعادة

Lebanon 24
12-02-2024 | 00:16
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فاز رئيس الوزراء المحافظ السابق ألكسندر ستوب في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفنلندية، حيث تفوق بفارق ضئيل على وزير الخارجية السابق والسياسي المنتمي إلي حزب الخضر بيكا هافيستو.

وحصل ستوب على 51.7% من أصوات الناخبين مقابل 48.3% لهافيستو، وفقا لهيئة الإذاعة العامة "إيل" بعد فرز 98% من الأصوات.
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وقدم هافيستو التهنئة لستوب على فوزه في الانتخابات.

ويتولى ستوب مهام منصبه اعتباراً من أول آذار المقبل، خلفاً للرئيس الحالي ساولي نينيستو، الذي أكمل فترتين مدة كل منهما 6 سنوات، ولا يسمح له بالترشح لولاية أخرى.

ويتم انتخاب الرئيس الفنلندي بشكل مباشر وهو يتمتع بصلاحيات كبيرة في السياسة الخارجية والأمنية، إلى جانب منصبه الشرفي.
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