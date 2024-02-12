عملية "معقدة وصعبة".. هكذا تم الافراج عن الرهينتين الاسرائيليتين

بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من تحرير أسيرين، في ما سمّاه "عملية رفح"، كشف المتحدث باسمه تفاصيل جديدة.

"عملية معقدة وصعبة جداً"

فقد اعترف أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي، للإعلام العربي، اليوم الاثنين، أن عملية التحرير هذه كانت معقدة وصعبة جداً.

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كما أوضح عبر حسابه في منصة X، أن القوات الإسرائيلية نفّذت الليلة الماضية عملية استطاعت خلالها استرجاع أسيرين كانت احتجزتهما حركة حماس يوم السابع من تشرين الأول الفائت.



وأضاف أن الحركة احتجزت الأسيرين في رفح، وهما لويس هر، البالغ من العمر 70 عاماً، وفرناندو مرمان 60 عاماً.



وتابع أن القوات الإسرائيلية وصلت بصورة سرية إلى مكان الهدف ونفذت العملية داخل مبنى، حيث تم احتجاز الأسيرين في الطابق الثاني. فقد اعترف أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي، للإعلام العربي، اليوم الاثنين، أن عملية التحرير هذه كانت معقدة وصعبة جداً.كما أوضح عبر حسابه في منصة X، أن القوات الإسرائيلية نفّذت الليلة الماضية عملية استطاعت خلالها استرجاع أسيرين كانت احتجزتهما حركة حماس يوم السابع من تشرين الأول الفائت.وأضاف أن الحركة احتجزت الأسيرين في رفح، وهما لويس هر، البالغ من العمر 70 عاماً، وفرناندو مرمان 60 عاماً.وتابع أن القوات الإسرائيلية وصلت بصورة سرية إلى مكان الهدف ونفذت العملية داخل مبنى، حيث تم احتجاز الأسيرين في الطابق الثاني.

كذلك أكد تواجد عدد من عناصر الحركة داخل الشقة السكنية وفي الشقق المجاورة، حيث اقتحمت القوات المبنى وتمكنت من تحرير الاثنين، فيما درات اشتباكات عنيفة أثناء العملية.



وأشار إلى أن سلاح الجو كان شن في ذاك الوقت موجة كثيفة من الغارات استهدفت أهدافاً لكتيبة الشابورة التابعة لحماس من أجل تمكين القوة الإسرائيلية من الانتقال إلى المهبط الخاص الذي أقيم لإعادة الأسيرين المسترجعين إلى داخل إسرائيل.



أتت هذه التطورات بعدما نفّت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، موجة من الهجمات العنيفة على رفح جنوب قطاع غزة.



وأطلقت المروحيات الإسرائيلية النار بكثافة على وسط محافظة رفح، مع قصف بري وبحري مكثف طال كافة أرجاء المدينة.



وقد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين وقوع أكثر من 100 ضحية، وإصابة 230 خلال الـ24 ساعة الماضية في رفح. (العربية)