Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تعلن تدمير 14 من أصل 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

Lebanon 24
12-02-2024 | 00:50
A-
A+
Doc-P-1163303-638433212526162636.JPG
Doc-P-1163303-638433212526162636.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت القوات الجوية الأوكرانية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي بالبلاد دمرت 14 من أصل 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا أثناء الليل بالإضافة إلى صاروخ كروز من طراز كيه إتش-59.

وأضافت القوات الجوية عبر تطبيق المراسلة تلغرام أن روسيا أطلقت أيضا صواريخ من أنظمة صواريخ أرض جو بعيدة المدى من طراز إس-300 على أوكرانيا، لكنها لم تذكر عدد الصواريخ التي تم إطلاقها وما إذا كانت أصابت أي أهداف.
Advertisement

 وقال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف، في شمال شرق أوكرانيا، في وقت متأخر أمس الأحد إن روسيا هاجمت المنطقة بصواريخ أطلقت من منظومة إس-300 في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية لم تقع أي إصابات لكن واجهات بعض المباني غير السكنية لحقت بها أضرار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:41 | 2024-02-12
02:34 | 2024-02-12
02:00 | 2024-02-12
01:55 | 2024-02-12
01:50 | 2024-02-12
01:37 | 2024-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24