كيف يغيّر إعفاء رئيس الأركان مسار حرب أوكرانيا؟

أعفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس أركان قواته الجنرال فاليري زالوجني من منصبه، في أوسع تغيير في القيادات العسكرية منذ الهجوم الروسي قبل نحو عامين، في وقت تبحث كييف عن بداية جديدة بينما تواجه ضغوطاً لتجاوز عقبات أساسية في الحرب.

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وبحسب مقال في مجلة "ذا هيل" الأميركية للكاتب براد دريس، فإن إزاحة زيلينسكي لزالوجني الذي تسلم مهامه في 2021، من غير المرجح أن تغير الديناميكيات في الميدان، حيث تواجه القوات الأوكرانية تحديات هائلة في مواجهة جيش روسي يفوقها عدداً. وفي الوقت نفسه، تحيط الشكوك بالمساعدة الأمنية الأمريكية.

لكن تعيين قائد القوات البرية الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي رئيساً للأركان، يتيح لزيلينسكي توجيه رسالة سياسية مفادها أن كييف تطالب باستراتيجية وقيادة جديدتين للتعامل مع هذه التحديات.

يقول الأستاذ في جامعة كورنيل ديفيد شيلبي إن "زيلينسكي يتطلع إلى التأثير على الطريقة التي تدور فيها الحرب، وأن أفضل شيء يمكن أن تفعله في هذا المجال هو إقالة زالوجني... أعتقد أنها علامة على اليأس...لا نملك فعلياً أي شيء يمكننا فعله من شأنه أن يحدث فرقاً جوهرياً، لكن يجب أن نفعل شيئاً ما".

وبينما من غير الواضح ما هو السبب المحدد الذي يقف خلف اعفاء زالوجني، فإن المسألة كانت مطروحة منذ أسابيع، وهو تطور كان متوقعاً بعد الخلاف العلني مع زيلينسكي.

وبرزت التصدعات في علاقتهما في 2022 بطرق ملطفة، على غرار الانتقاد الذي وجهه زيلينسكي للقوات المسلحة بسبب إرغامها الأوكرانيين على طلب إذن من أجل تغيير مكان الإقامة. لكن الخلاف اتسع فقط بعد العقبات التي واجهها الهجوم الأوكراني المضاد العام الماضي.



"طريق مسدود"

واصطدم زالوجني بزيلينسكي في الأشهر الأخيرة، عقب ادلاء رئيس الأركان بآرائه أمام وسائل الإعلام. وفي مقابلة مع مجلة "إيكونوميست" في تشرين الثاني، وصف الحرب بأنها وصلت إلى "طريق مسدود"، الأمر الذي لا يقره زيلينسكي. وبعد فشل



الهجوم المضاد، قدم الجنرال صورة قاتمة للحرب، متحدياً سردية زيلينسكي القائمة على أن أوكرانيا في حاجة فقط إلى المزيد من السلاح لإلحاق الهزيمة بروسيا. وكتب لموقع شبكة "سي إن إن" بأن أوكرانيا "يجب أن تتعامل مع انخفاض الدعم العسكري من حلفاء رئيسيين وتتكيف مع التوترات السياسية الخاصة بهم".