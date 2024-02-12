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عربي-دولي

التوتر يعود الى البحر الأحمر.. إطلاق صاروخين على سفينة جنوب المخا ولا إصابات

Lebanon 24
12-02-2024 | 01:15
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بعد يومين من الهدوء النسبي في البحر الأحمر وتراجع الهجمات الحوثية على السفن التجارية، يبدو أن الهجمات استؤنفت.
فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين أنها تلقت بلاغا بإطلاق صاروخين على سفينة جنوب مدينة المخا في اليمن.
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"لم يصب أحد بأذى"
وذكرت الهيئة في تغريدة عبر منصة إكس أن قبطان السفينة أبلغ بتعرضه لهجوم بصاروخين على بعد 40 ميلا بحريا من المخا.

لكنها أكدت أن أياً من أفراد الطاقم لم يصب بأذى، مضيفة أن السفينة واصلت الإبحار صوب وجهتها.

إلى ذلك، نصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مريبة.

"مستمرون في الهجمات"
أتى هذا الحادث بعد تراجع حدة الهجمات الحوثية على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، خلال الأيام القليلة الماضية، على الرغم من أن الجماعة المدعومة إيرانياً أكدت أنها ماضية في هجماتها على السفن المتجهة نحو إسرائيل تضامناً مع قطاع غزة، وفق زعمها.

كما جاء مع استمرار الضربات التي وجهتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الشهر والشهر الماضي ضد مواقع للحوثيين، بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة وتقويض حركة التجارة العالمية في هذا الممر البحري المهم عالمياً. (العربية)
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