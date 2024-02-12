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عربي-دولي

قطر تطلق سراح 8 هنود محكوم عليهم بالإعدام

Lebanon 24
12-02-2024 | 01:26
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أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن قطر أفرجت عن 8 جنود هنود سابقين حكم عليهم، وفق تقارير إعلامية، بالإعدام بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل. 

ولم تقدم نيودلهي تفاصيل عن الهنود الثمانية أو جرائمهم المزعومة، فيما لم تعلق قطر على القضية أو تعلن عن الاتهامات.
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لكن وسائل إعلام هندية ذكرت أن الرجال، ومن بينهم ضباط بحرية سابقون رفيعو المستوى، اعتقلوا بالدوحة في آب 2022.

وفي تشرين الاول قالت السلطات الهندية إنها "صدمت" من أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة قطرية بحق الرجال. ثم أعلنت الهند في ديسمبر، أن الأحكام الصادرة بحقهم "خففت"، دون الخوض في تفاصيل.

وكان الرجال الثمانية موظفين في "الظهرة"، وهي شركة مقرها الخليج تقدم "حلول دعم شاملة" لقطاعات الطيران والأمن والدفاع، وفق ما تقول على موقعها الإلكتروني.

وذكرت صحيفة "ذا هندو" أن الرجال "تجسسوا لمصلحة دولة ثالثة"، فيما أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" بأنهم "متهمون بالتجسس لمصلحة إسرائيل استنادا إلى عدة مصادر".

وأعلنت نيودلهي، الإثنين، أن جميع الرجال قد أطلق سراحهم. وقالت وزارة الخارجية في بيان: "ترحب الحكومة الهندية بالإفراج عن 8 مواطنين هنود يعملون في شركة الظهرة غلوبال كانوا محتجزين في قطر". 

وأضافت في بيانها أن "7 منهم عادوا إلى الهند"، شاكرة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرار "السماح بالإفراج عنهم وعودتهم". 
المصدر: الحرة
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