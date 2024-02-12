لهذه الاسباب وافق الكونغرس على بيع مقاتلات F16 لتركيا

بعد أشهر طويلة من المفاوضات بين واشنطن وأنقرة، أعلن السفير الأميركي في تركيا أمس الأحد أن الكونغرس "وافق" رسمياً على بيع مقاتلات إف-16 لتركيا.



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تقدم كبير

فماذا يعني هذا التقدّم الكبير الذي تحدّث عنه المسؤول الأميركي الرفيع؟



في السياق رأى الدكتور باسل الحاج جاسم، الباحث في العلاقات الروسية الأطلسية والقوقاز، أن عدم اعتراض الكونغرس أخيراً على طلب تركيا شراء طائرات تلك المقاتلات لأميركية، يأتي في إطار اختبار جديد للعلاقة بين أنقرة وواشنطن، خصوصاً وأن هناك خلاف بين البلدين العضوين أساساً في حلف شمال الأطلسي.



وأضاف في تصريح لـ"العربية.نت"، أن اللافت في موقف الكونغرس أنه جاء بعد إزالة الفيتو التركي على انضمام السويد للناتو، وهنا يمكن القول إن تغيير تركيا موقفها من انضمام السويد أتى بعدما ربط الاثنان دعم عضويتها بإعادة الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات انضمامها للتكتل. وأكد السفير جيف فليك في رسالة نشرتها السفارة الأميركية في أنقرة على منصة إكس، أن قرار الكونغرس بالموافقة على أن تحوز تركيا أربعين مقاتلة إف-17 و79 مجموعة للتطوير يشكل تقدما كبيرا.فماذا يعني هذا التقدّم الكبير الذي تحدّث عنه المسؤول الأميركي الرفيع؟في السياق رأى الدكتور باسل الحاج جاسم، الباحث في العلاقات الروسية الأطلسية والقوقاز، أن عدم اعتراض الكونغرس أخيراً على طلب تركيا شراء طائرات تلك المقاتلات لأميركية، يأتي في إطار اختبار جديد للعلاقة بين أنقرة وواشنطن، خصوصاً وأن هناك خلاف بين البلدين العضوين أساساً في حلف شمال الأطلسي.وأضاف في تصريح لـ"العربية.نت"، أن اللافت في موقف الكونغرس أنه جاء بعد إزالة الفيتو التركي على انضمام السويد للناتو، وهنا يمكن القول إن تغيير تركيا موقفها من انضمام السويد أتى بعدما ربط الاثنان دعم عضويتها بإعادة الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات انضمامها للتكتل.

كما تابع أن هذا لم يكن مفاجأة، وإنما "مقايضة غير معلنة"، جاءت لضمان تزويد واشنطن أنقرة بطائرات F-16، ما يحسم ملفا خلافيا ساهم في تأزيم العلاقات بين البلدين سنوات طويلة.



كذلك لفت إلى أن زخم العلاقات الثنائية يسير في اتجاه إيجابي، لكن من غير الواضح ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرى هذا جزءا من تحوّل أوسع في السياسة الخارجية، أو مجرّد صفقة سياسية، في ظروفٍ تسعى فيها أنقرة إلى جذب المستثمرين الأجانب.



وأوضح أنه سبق أن أرسلت أنقرة مؤشّرات عديدة إيجابية لواشنطن، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تركيا صيف العام الماضي، حيث سُمح له بالمغادرة مع مجموعة من مقاتلي كتيبة آزوف الذين نُقلوا إلى إسطنبول بموجب اتفاق لتبادل الأسرى مع موسكو، الأمر الذي أثار انزعاج الكرملين.



العلاقة مع موسكو

إلى ذلك، شدد على أنه رغم كل ما سبق، من الصعب الاعتقاد بحدوث تأثير على دفء العلاقات بين موسكو وأنقرة، خصوصاً في ملفي أوكرانيا وسوريا، بسبب اعتماد أنقرة على واردات النفط والغاز الروسي.



بالإضافة إلى أن موسكو طرف فاعل مهم في سوريا.