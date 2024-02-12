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ذكر موقع "CBC" الكندي أنه "تم التحذير، مراراً وتكراراً، من أن الغزو الروسي لأوكرانيا يشكل نقطة تحول في التاريخ. وعلى الرغم من أن الخطاب السياسي المرتفع ربما بدا جيدًا خلال السنوات القليلة الماضية، فمن المحتمل جدًا أننا وصلنا هذا الأسبوع، بعد سلسلة من الأحداث في كييف وموسكو وواشنطن، وحتى أوتاوا، إلى نقطة التحول هذه حقًا".وبحسب الموقع، "بعد الانتصار البريطاني في أرض العلمين القاحلة التي دمرتها الحرب في غرب مصر في أوائل تشرين الثاني 1942، والغزو المتزامن بقيادة الولايات المتحدة لشمال إفريقيا، وقف ونستون تشرشل أمام جمهور في قصر لندن لحضور مأدبة غداء. لقد كانت لحظة فاصلة في حرب كانت، حتى تلك اللحظة، تسير بشكل سيئ للغاية بالنسبة للديمقراطيات الغربية والاتحاد السوفييتي. واعترف تشرشل، زعيم الحرب الذي يُقارن به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كثير من الأحيان، بالعلمين كنقطة انعطاف. وقال لجمهوره: "الآن هذه ليست النهاية. إنها ليست حتى بداية النهاية. لكنها ربما تكون نهاية البداية". ربما لا توجد طريقة أفضل لوصف ما وصلنا إليه اليوم. وكما تبين في ما بعد، كان تشرشل على حق، لا يزال هناك عدد من نقاط التحول الرئيسية التي يجب اتباعها، ومن بينها معركة ستالينغراد ويوم النصر، لكن الحظ تغير بالتأكيد".وتابع الموقع، "من الصعب مشاهدة أحداث الأسبوع الماضي من دون الشعور بأن شيئاً بالغ الأهمية قد تغير. كان هناك الكثير مما يجب تقييمه: إقالة زيلينسكي لقائده العسكري الأعلى، والانهيار المذهل لحزمة المساعدات العسكرية الأميركية، والجمود المتزايد في الكونغرس الأميركي، واستطلاعات الرأي العام في كندا التي تظهر أن عددًا متزايدًا من المحافظين يعتقدون أن أوكرانيا تحصل على الكثير من المساعدات، وأخيرًا الجولة الدعائية التي أجراها مضيف قناة فوكس نيوز السابق، تاكر كارلسون، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأضاف الموقع، "قال دومينيك آريل، رئيس الدراسات الأوكرانية بجامعة أوتاوا: "نحن عند نقطة انعطاف". وأضاف: "لكنني أود أن أقول إن التحول يحدث في الكونغرس الأميركي". وقال آريل إن استبدال القائد الأعلى الأوكراني الجنرال فاليري زالوزني، الذي خدم لفترة طويلة، بالعقيد الأكبر سناً، الذي تدرب في الاتحاد السوفييتي، أولكسندر سيرسكي، أمر مهم، لكنه يتضاءل بالمقارنة مع المكائد السياسية في واشنطن. وأضاف أنه "من الصعب رؤية مخرج" من المأزق السياسي في واشنطن حيث تترك الولايات المتحدة الانطباع بأنها على وشك التخلي عن أوكرانيا".وبحسب الموقع، "كان الإفراج عن 50 مليار يورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي بمثابة نقطة مضيئة، وهو الأمر الذي قال آريل إنه يشير إلى أنه على الرغم من أننا عند نقطة تحول، إلا أن هذا لا يعني أننا نتجه نحو كارثة في الحرب في أوكرانيا. وفي بيان صدر يوم الجمعة، أشار سيرسكي إلى أنه ينوي اتباع نهج أكثر صرامة تجاه الحرب وأن أهدافه المباشرة هي تحسين تناوب القوات في الخطوط الأمامية وتسخير قوة التكنولوجيا الجديدة. وقال أولكسندر موسيينكو، رئيس مركز الدراسات العسكرية والقانونية في كييف، إن استبدال زالوزني لن يؤدي إلى فقدان الثقة في حكومة زيلينسكي داخل الجيش. وأضاف أنه وآخرون يراقبون لمعرفة من سيتم تعيينه في فريق الجنرال الأعلى الجديد، لأن ذلك سيحدد اتجاه الحرب أكثر من الجدل السياسي في أوكرانيا".وتابع الموقع، "في كندا، أصدر معهد أنغوس ريد دراسة استقصائية هذا الأسبوع أشارت إلى أن دعم الكنديين لمساعدة المجهود الحربي في أوكرانيا آخذ في الضعف، خاصة بين المحافظين. ويعتقد ما يقرب من ربع الكنديين أن بلادهم تقدم "الكثير من الدعم" لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، مقارنة بـ 13 في المائة الذين سُئلوا نفس السؤال في أيار 2022. وقال أريل إنه لا يزال هناك تمييز مهم للغاية بين الرأي السياسي الكندي والأميركي. على الرغم من وجود عدد كبير من الجالية الأوكرانية في الشتات في الولايات المتحدة، إلا أنها لا تتمتع بنفس النفوذ السياسي الذي تتمتع به الجالية الأوكرانية في كندا".وأضاف الموقع، "كتبت كارولينا هيرد من معهد دراسة الحرب ومقره واشنطن: "إن الحرب في أوكرانيا هي في المقام الأول حرب للسيطرة على الناس، وليس الأرض". وأضافت: "لقد قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا مرتين، ليس لأنه يرغب في أرض أوكرانيا في الأساس، بل لأنه يسعى للسيطرة على شعبها. إن مشروع بوتين هو تدمير الهوية السياسية والاجتماعية واللغوية والدينية المميزة لأوكرانيا". وختمت بالقول: "إن الحرب الروسية ضد أوكرانيا كانت دائما حربا للقضاء على القومية الأوكرانية، وبالتالي لا يمكن أن تنتهي إلا بعد تحويل كييف نفسها إلى مدينة روسية وكل أوكرانيا مقاطعة روسية"."