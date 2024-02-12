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عربي-دولي

نظام جديد للتحّكم بقاذفات الصواريخ.. هذا ما اختبرته بيونغ يانغ مؤخراً

Lebanon 24
12-02-2024 | 03:11
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أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، أنها طوّرت نظاما جديدا لقاذفة صواريخ متعددة من شأنها أن تؤدي إلى "تغيير نوعي" في إمكانياتها الدفاعية.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية أن أكاديمية بيونغ يانغ لعلوم الدفاع نفّذت "اختبار تحكّم بإطلاق صواريخ باليستية لراجمة صواريخ بقذائف من عيار 240 ميليمترا" السبت من أجل تطوير "نظام صواريخ باليستية وقذائف يمكن التحكّم به"، وفقا لفرانس برس.
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وأضافت أنه ستتم الآن "إعادة تقييم" قاذفة الصواريخ الجديدة و"زيادة" دورها في ميدان المعركة.


وأعلنت كوريا الشمالية هذا العام أن جارتها الجنوبية هي "عدوّها الأول" فأغلقت وكالات مكرّسة لإعادة توحيد البلدين وهددت بإعلان حرب إذا تعدت كوريا الجنوبية على أراضيها "حتى بمقدار 0,001 ملم".

وكرر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الجمعة أن بيونغ يانغ لن تتردد في "وضع حد" لكوريا الجنوبية إذا تعرّضت إلى هجوم، واصفة سول بأنها "الدولة المعادية الأولى والأكثر خطورة" لكوريا الشمالية. (سكاي نيوز)
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