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عربي-دولي
مدرس إسرائيلي زود حماس بـ"صور ومواقع دقيقة".. هكذا اعتقل
Lebanon 24
12-02-2024
|
04:45
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أكدت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (شاباك) اعتقال مدرس من شمال إسرائيل، قالت إنه "زود حماس بموقع منشأة للصناعات العسكرية لمساعدة الحركة على استهدافها بالصواريخ".
وقالت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، إن المتهم هو رامي حبيب الله، من بلدة عين ماحيل قرب مدينة الناصرة.
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وخلصت الشرطة و"الشاباك" إلى أنه "في ضوء الصراع في غزة، قرر حبيب الله الاتصال بحركة حماس في الخارج وعرض مساعدتها"، من أجل تحديد أهداف لضرباتها في الداخل الإسرائيلي.
وحسب مصادر إسرائيلية، زود حبيب الله أحد نشطاء حماس بصورة لمصنع للصناعات الدفاعية قرب منزله، وبموقع المصنع الدقيق، بهدف دفع الحركة إلى إطلاق الصواريخ باتجاهه، كما جمع الأموال لحماس وقدم معلومات عن عدة مواقع حساسة.
وعمل المدرس الإسرائيلي أيضا، وفق التحقيقات، على "تجنيد عرب إسرائيليين آخرين"، لتسهيل مهمة حماس في استهداف الأماكن الحيوية، وفق "جيروسالم بوست".
ومن بين من جندهم حبيب الله، شخص آخر يدعى خالد صالح، ألقي القبض عليه برفقة مشتبه به ثالث على صلة بالقضية.(سكاي نيوز)
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