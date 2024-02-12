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عربي-دولي
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أميركية في البحر الأحمر
Lebanon 24
12-02-2024
|
03:36
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أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن جماعة استهدفت سفينة "ستار آيريس" الأميركية في البحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم الحوثيين "وحداتنا استهدفت سفينة ’ستار آيريس‘ الأميركية في البحر الأحمر بصواريخ أدت لإصابات دقيقة ومباشرة.
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يأتي هذا بعد ساعات على أنباء عن استهداف الحوثيين لناقلة بضائع مملوكة لجهة يونانية وترفع علم جزر مارشال أبلغت عن رصد مقذوف قربها على مسافة 23 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من خور عنجر في جيبوتي و40 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من المخا في اليمن، بحسب ما ذكرت شركة أمبري المعنية بالأمن البحري.
وأضافت أمبري أنها تلقت معلومات تفيد بأن الناقلة تعرضت للاستهداف بالصواريخ في حادثتين منفصلتين خلال 20 دقيقة.
وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في مذكرة استشارية محدثة، أن السفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم بصاروخين، لكن الطاقم بخير والسفينة تتجه إلى ميناء الاتصال التالي.
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