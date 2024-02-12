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عربي-دولي

إسرائيل تفقد مورد أوروبي جديد لقطع غيار الطائرات

Lebanon 24
12-02-2024 | 05:01
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أمرت محكمة الاستئناف الهولندية اليوم الاثنين، الحكومة الهولندية بمنع جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل في غضون 7 أيام.

وقالت محكمة الاستئناف الهولندية: "لا يمكن إنكار أن هناك خطرا واضحا في استخدام أجزاء إف-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
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يأتي هذا فيما تواصل إسرائيل غاراتها وقصفها العنيف على قطاع غزة، الأمر الذي أدى حتى الآن إلى مقتل ما يزيد على 28 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 68 ألفا آخرين.
كما يأتي بعد نحو شهر من أمر صادر عن محكمة العدل الدولية، وبناء على دعوى أقامتها جنوب أفريقيا، لإسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، إلا أن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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