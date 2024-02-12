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الاتحاد الأوروبي يباشر بتنسيق الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا

Lebanon 24
12-02-2024 | 05:24
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يتضمن جدول أعمال الاجتماع القادم للممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء 14 شباط، مناقشة وتنسيق الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
وفي وقت سابق، تحدث رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن صياغة إجراءات جديدة. ووفقا له، ستطال العقوبات عددا من الأفراد والمؤسسات.
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سيبدأ اجتماع الممثلين الدائمين يوم الأربعاء في الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي (12.00 بتوقيت موسكو). وسيتم خلاله بحث ومناقشة كل من التدابير الاقتصادية والشخصية.
وجاء في الوثيقة: "سيتم خلال الاجتماع بحث قرار المجلس بشأن التدابير التقييدية على خلفية الإجراءات التي تقوم بها روسيا لزعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا. وكذلك قرار المجلس والقرار التنفيذي بشأن التدابير التقييدية المتعلقة بالإجراءات التي تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها. وسيتم أيضا تبادل وجهات النظر".
وهذه المرحلة الأولى من مناقشة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي للعقوبات الجديدة. ومن المتوقع أن يتم الاتفاق عليها ودخولها حيز التنفيذ بحلول 24 شباط.
وقد فرضت بروكسل بالفعل 12 حزمة من العقوبات ضد روسيا. تؤثر القيود والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على ما يقرب من ألفي فرد ومؤسسة.
وتشمل الإجراءات التقييدية، تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي ويحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته تقديم الأموال للمدرجين في قوائم العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأفراد لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر الاتحاد الأوروبي. 
وفي كانون الاول 2023، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا.
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه ردا على الحزمة الـ12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي، قامت روسيا بتوسيع قائمة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا الاتحادية.
كما صرحت روسيا مرارا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات الغربية والتي هي في تزايد، مؤكدة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية. (RT)
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