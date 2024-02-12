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عربي-دولي

على خطّ تطوير القدرات.. أوكرانيا ستوسّع إنتاجها للطائرات المسيرة بعيدة المدى

Lebanon 24
12-02-2024 | 06:29
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أعلن وزير التحول الرقمي الأوكراني أن بلاده ستنتج آلاف الطائرات المسيرة بعيدة المدى القادرة على توجيه ضربات في عمق روسيا خلال العام الحالي.

وقال الوزير إن لدى أوكرانيا بالفعل ما يصل إلى 10 شركات تصنع طائرات مُسيرة يمكنها الوصول إلى موسكو وسان بطرسبرغ.
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ودافع ميخايلو فيدوروف عن صناعة الطائرات المسيرة في زمن الحرب خلال مقابلة في كييف كشف فيها تفاصيل جديدة عن هذا القطاع بعد موجة من الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة على منشآت نفط روسية في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال لرويترز "فئة الطائرات المسيرة الانتحارية بعيدة المدى آخذة في النمو، بمدى يصل إلى 300 و500 و700 و1000 كيلومتر. لم تكن هذه الفئة موجودة قبل عامين على الإطلاق".

وأضاف أنه تم تخصيص نحو 2.5 مليون دولار كمنح للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العسكرية من خلال مبادرة (بريف1) التي أطلقتها الحكومة العام الماضي، ومن المقرر زيادة المبلغ بنحو عشرة أمثال في عام 2024.

وقال "سنكافح لزيادة التمويل أكثر".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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