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عربي-دولي

إيلون ماسك بشأن محاولات منع نشر حوار بوتين: "إنه جنون"

Lebanon 24
12-02-2024 | 07:03
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أعرب رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك عن غضبه من المعلومات التي تفيد بأن "فيسبوك" قيد نشر مقابلة بوتين وكارلسون على منصته بناء على "أوامر" الرئيس الأميركي جو بايدن.


وكتب الملياردير على منصة X التي يملكها: "إنه مستوى مجنون من الرقابة".
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وكانت معلومات بشأن محاولات البيت الأبيض منع نشر المقابلة على "فيسبوك" قد نشرها الناشط إيان مايلز تشونغ.
وقد نشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في صفحته الرسمية على شبكة الإنترنت، ثم بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي X ليلة 9 شباط، كما ظهر تسجيل فيديو للمحادثة على موقع الكرملين على الإنترنت.

في الوقت نفسه، أفاد كارلسون أن ماسك وعد بعدم منع نشر مقابلة بوتين على منصة X، ونتيجة لذلك تجاوز عدد مشاهدات الفيديو على المنصة 195 مليون مشاهدة. (RT)
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