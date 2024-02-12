تحت قيادة إيرانية ودعم روسي.. عنصر من حزب الله يتسلّم مهمة دقيقة في سوريا

Advertisement

أفادت المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، بأن المشغلين الروس للطائرات بدون طيار الإيرانية "يتلقون التدريب في مطار الشعيرات" شرقي ريف محافظة حمص وسط سوريا.وأضافت الاستخبارات الأوكرانية في بيان نشرته على موقع "فيسبوك"، أن التدريبات يقودها الحرس الثوري الإيراني وأحد قادة حزب الله اللبناني، يدعى كمال أبو الصادق.كما أوضح البيان أن "أبو الصادق" متخصص في صناعة وصيانة الطائرات بدون طيار.وذكرت الاستخبارات الأوكرانية أن "الدورة التدريبية (اللبنانية-الإيرانية-الروسية) في المطار، تتضمن إتقان إطلاق وتشغيل الطائرات بدون طيار من طرز "شاهد-136" و"أبابيل-3"، و"رعد" التي يتم التحكم فيها عن بعد.من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن المطار يشهد أيضا "تدريب سوريين، الذين تخطط موسكو لاستخدامهم في الحرب ضد أوكرانيا كمشغلين للطائرات بدون طيار".(العربية)