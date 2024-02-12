19
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
18
o
بشري
20
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
شهادات مُرعبة للأسرى في السّجون الإسرائيلية.. تعذيب وتنكيل نفسيّ وجسديّ
Lebanon 24
12-02-2024
|
09:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
كُشف مؤخرا، عن شهادات صادمة ومثيرة للقلق تتعلق بالمعتقلين من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين تم الإفراج عنهم، إذ بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي دعا مجموعات من المستوطنين لحضور جلسات التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين لمشاهدة وتوثيق جرائم التعذيب التي يتعرضون لها.
Advertisement
وأكد أسرى مفرج عنهم، أن جيش الاحتلال استدعى مستوطنين، يتراوح عددهم في المجموعة الواحدة من 10 إلى 20 شخصا، لمشاهدة عمليات التعذيب والمعاملة القاسية التي يتعرضون لها.
وأضافت الشهادات أن الأسرى تم احتجازهم في مراكز اعتقال في منطقة "زيكيم" وسجن "النقب"، حيث تعرضوا للضرب بالهراوات المعدنية وعصي الكهرباء، وصب الماء الساخن على رؤوسهم، وذلك بحضور المستوطنين الذين كانوا يصورون الجرائم على هواتفهم النقالة.
ووفقا للمرصد، فإن الأسرى تمت تعريتهم وتعريضهم للتعذيب بشكل علني نفسيا وجسديا.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن استغرابه من تضارب مزاعم جيش الاحتلال، الذي ادعى أن المعتقلين كانوا مقاتلين شاركوا في هجوم سابق، وتم الإفراج عنهم لاحقا، معتبرا أن هذه الرواية مغلوطة وغير صحيحة، وتم استخدامها للانتقام من المدنيين الفلسطينيين.
وأكد المرصد أن جرائم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتفقد مراكز وسجون احتجاز الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والتحقيق في الانتهاكات والجرائم المروعة التي يتعرضون لها، والعمل على الكشف عن مصيرهم فورا.(شبكة قدس الإخبارية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الضمان الاجتماعي ينتفض والأسمر: خبر سار عن تعويضات نهاية الخدمة
Lebanon 24
الضمان الاجتماعي ينتفض والأسمر: خبر سار عن تعويضات نهاية الخدمة
03:00 | 2024-02-12
12/02/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة زوج النائبة بهية الحريري؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة زوج النائبة بهية الحريري؟
07:16 | 2024-02-12
12/02/2024 07:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة للحريري بـ"لوك جديد".. شاهدوها
Lebanon 24
صورة جديدة للحريري بـ"لوك جديد".. شاهدوها
06:45 | 2024-02-12
12/02/2024 06:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم مكان إحياء ذكرى 14 شباط.. وهذا ما سيفعله الحريري
Lebanon 24
إليكم مكان إحياء ذكرى 14 شباط.. وهذا ما سيفعله الحريري
07:34 | 2024-02-12
12/02/2024 07:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن المستهدف بـ"غارة جدرا".. ما هي؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن المستهدف بـ"غارة جدرا".. ما هي؟
02:45 | 2024-02-12
12/02/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:16 | 2024-02-12
بايدن غاضب من نتنياهو.. ولكن هل ينتقده بقسوة في العلن؟
11:30 | 2024-02-12
كامالا هاريس تعلن استعدادها للقيام بمهام بايدن
11:00 | 2024-02-12
أكسيوس: هكذا ينوي ترامب ترحيل الملايين من الولايات المتحدة
10:54 | 2024-02-12
حول عمليات حزب الله اليوم.. معلومة مثيرة كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية
10:46 | 2024-02-12
كارثة جديدة قبالة السواحل التونسية.. فقدان 17 مهاجرًا
10:45 | 2024-02-12
فيديو من الجيش الإسرائيلي لعملية تحرير رهينتين في رفح.. وهذا ما أعلنه
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
12/02/2024 19:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
12/02/2024 19:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
12/02/2024 19:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24