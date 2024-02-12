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عربي-دولي
تطوّر إسرائيلي بخصوص استكمال مفاوضات الهدنة.. هل سيتجه الوفد المفاوض للقاهرة؟
Lebanon 24
12-02-2024
|
09:18
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نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين شاركوا من قبل في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن قولهم إن هناك اتجاه إيجابي حاليا لإرسال وفد إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات الهدنة، إذ إنّ القرار النهائي سيتم اتخاذه خلال الساعات القليلة القادمة.
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وكانت إسرائيل قد رفضت في وقت سابق طلبا من مصر لإرسال وفد إلى محادثات برعاية مصرية قطرية في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن إسرائيل لن تهدر أي فرصة لتحرير المزيد من الرهائن في غزة ووصف الضغط العسكري المستمر حتى تحقيق "النصر الكامل" على حركة حماس بأنه ضروري لاستعادة الرهائن بالكامل.
وصدر بيان نتنياهو بعد أن حررت القوات الخاصة الإسرائيلية رهينتين في عملية إنقاذ في مدينة رفح الواقعة على حدود قطاع غزة مع مصر والمكتظة بالسكان الفارين من الحرب حيث يثير احتمال القيام بعمليات أوسع هناك قلق القاهرة وواشنطن.
من جانبه، ضغط زعيم المعارضة يائير لابيد على الحكومة الإسرائيلية من أجل التعاطي مع المفاوضات الجارية بشكل إيجابي، إذ أكّد على أنّه "لا يمكن للحكومة تجاهل أي فرصة لإعادتهم ويجب أن تكون العملية في رفح جزءا من خطة استراتيجية منظمة لليوم التالي".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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