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عربي-دولي
تقرير مثير.. روسيا على وشك إقصاء أوكرانيا عسكريًا!
Lebanon 24
12-02-2024
|
10:09
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قالت الاستخبارات النروجية في تقرير مثير لها، الإثنين، بأن موسكو بصدد التغلب عسكريا في أوكرانيا بفضل خزان أكبر من القوات، إلى جانب الدعم المادي من دول مثل كوريا الشمالية والصين، على حد زعمها.
وقال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية النروجي نيلس أندرياس ستينسونز لدى تقديمه تقرير أجهزة الأمن النروجية السنوي لتقييم المخاطر، إن كييف ستحتاج إلى مساعدة عسكرية غربية "متينة" حتى تأمل بقلب توازن القوى في الوضع الحالي.
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وأضاف ستينسونز متوجها إلى الصحافيين "في هذه الحرب، موسكو حاليا في موقع أقوى مما كانت عليه قبل عام وهي بصدد التغلب".
وتأكيدا على ذلك أشار إلى أن روسيا "يمكنها تعبئة قوات أكبر بثلاث مرات من قدرة أوكرانيا"، وأن "موسكو تتكيّف بشكل أفضل مما كان متوقعا مع العقوبات" وأن صناعتها باتت قادرة على إنتاج ذخائر وعربات عسكرية ومسيّرات وصواريخ تسمح لقواتها بـ"الإبقاء على مجهودها الحربي طوال السنة".
وقال "ينبغي تقديم مساعدة غربية كبرى بالأسلحة لتتمكن القوات الأوكرانية من الدفاع عن نفسها واستعادة المبادرة في النزاع" مذكرا بأن كييف بحاجة إلى ذخائر وأسلحة بعيدة المدى ودفاعات جوية ودبابات وطائرات قتالية.
في سياق متصل، يقترب مجلس الشيوخ الأمريكي من إقرار حزمة مساعدات قيمتها 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان في خطوة تظهر تعاونا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي رغم معارضة أعضاء محافظين من الجمهوريين والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأزال مجلس الشيوخ بقيادة الديمقراطيون العقبة الإجرائية الأخيرة أمام حزمة المساعدات في انتظار التصويت النهائي خلال الأيام المقبلة.
وتأتي حزمة المساعدات في وقت بالغ الأهمية لكييف مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.(عربي 21)
المصدر: عربي 21
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