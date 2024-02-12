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فيديو من الجيش الإسرائيلي لعملية تحرير رهينتين في رفح.. وهذا ما أعلنه

Lebanon 24
12-02-2024 | 10:45
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أصدرت إسرائيل بياناً بشأن عملية نفذها الجيش في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حرر خلالها رهينتين إسرائيليين، مع مقطع فيديو للهجوم.

وقال بيان مشترك للناطق بلسان الجيش ومكتب المتحدث باسم جهاز الأمن العام (شاباك): "الليلة الماضية (ليل الأحد) خلال عملية مشتركة أجراها الجيش وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل (وحدة المستعربين الشرطية) في قلب رفح، تم تحرير فرناندو سيمون مرمن (60 عاما) ولويس هار (70 عاما)، اللذين تم اختطافهما على يد حماس إلى قطاع غزة من نير إسحاق يوم 7 تشرين الأول الماضي".

ماذا حدث؟

نفذت قوات إسرائيلية خاصة عملية أسفرت عن تحرير رهينتين في رفح.
 
وأعلن الجيش الإسرائيلي إن حماس اقتادت الرجلين من مستوطنة نير إسحاق إلى قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
 
وفي السياق، قال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت: "كانت عملية شديدة التعقيد. عملنا لفترة طويلة من أجل تنفيذ هذه العملية. وكنا ننتظر الظروف المناسبة".
 
وأضاف هيخت أن الرهينتين كانا محتجزين في الطابق الثاني من المبنى الذي دخلته القوات عن طريق تفجير عبوة ناسفة، خلال مداهمة شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار مع مصادر نيران قادمة من المباني المحيطة.
 
بدوره، قال مدير مستشفى شيبا العام أرنون أفيك: "يسعدني الإعلان أن الرهينتين المحررين وصلا هذه الليلة (ليل الأحد) إلى مركز شيبا الطبي، أكبر مستشفى في إسرائيل".
 
تابع: "استُقبلا في غرفة الطوارئ بالمستشفى، وأجرى طاقم الطوارئ لدينا الفحوصات الأولية وهما في حالة مستقرة ويتلقيان الرعاية".
 
إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن غارة جوية على رفح تزامنت مع المداهمة للسماح بخروج قواته.
 
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