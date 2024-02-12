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عربي-دولي

كارثة جديدة قبالة السواحل التونسية.. فقدان 17 مهاجرًا

Lebanon 24
12-02-2024 | 10:46
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أعلن خفر السواحل التونسي الاثنين فقدان 17 مهاجرا انطلقوا منذ أسبوع في عملية هجرة غير قانونية من سواحل محافظة بنزرت التونسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي لفرانس برس "تتواصل عمليات البحث عن 17 مهاجرا مفقودا انطلقوا الاثنين الفائت من سواحل بنزرت".
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والمفقودون من التونسيين ومن بينهم “قاصر وأب وامرأة”، وفقا للجبابلي.

وتظاهر السبت عدد من أهالي المفقودين وسط مدينة بنزرت لمطالبة السلطات بالبحث عن أبنائهم، على ما نقلت وسائل إعلام محلية.(آخبار الآن)
المصدر: أخبار الآن
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