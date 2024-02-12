Advertisement

عربي-دولي

بأسلوب تهريب غير مسبوق.. ضبط 8 أطنان كوكايين بعملية كبرى

Lebanon 24
12-02-2024 | 12:36
A-
A+
Doc-P-1163553-638433634324378634.jpg
Doc-P-1163553-638433634324378634.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الجمارك الإسبانية، الاثنين، ضبط 8 أطنان من الكوكايين في ميناء الجزيرة الخضراء (ألخثيراس) في جنوب البلاد، في شحنة مخبأة داخل حاوية آتية من أميركا اللاتينية.

وكانت المخدرات مخبأة داخل هيكل معدني مصنوع من سبيكة خاصة، بهدف التحايل على الماسحات الضوئية المستخدمة لدى السلطات، بحيث لا يظهر في الصورة خلال المسح سوى شكل المنتج الموضح على قسيمة الشحن، وهو مولّد كهرباء، وفق ما أوضحت مصلحة الجمارك في بيان.
Advertisement
ن
وصنّفت سلطات الجمارك العملية بأنها من أكبر عمليات التي تمت في إسبانيا في السنوات الأخيرة، مؤكدة أنها لم تواجه أسلوباً مماثلاً في التهريب في ما مضى.

وعلى الرغم من الأسلوب التحايلي هذا، كشف جهاز المسح الضوئي "كمية كبيرة من البضائع" تشغل تقريبا كل مساحة الهيكل المعدني الموجود في الحاوية، تبين أنها "كوكايين عالي النقاوة" بوزن إجمالي يبلغ ثمانية أطنان.

وأوقفت السلطات الشخص الذي كان من المفترض أن يتسلم المخدرات في إسبانيا.

وجاءت الحاوية من سورينام بأميركا اللاتينية، وتوقفت في بنما.

وتؤكد عملية الضبط الجديدة هذه مجدداً أن إسبانيا تشكّل إحدى نقاط الدخول الرئيسية للمخدرات إلى أوروبا، بسبب روابطها مع أميركا اللاتينية، حيث مصدر الكوكايين، وقربها من شمال أفريقيا، حيث يتم إنتاج القنب، وهي مادة تشكل محور عمليات تهريب واسعة. (الحرة)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:40 | 2024-02-12
13:30 | 2024-02-12
13:00 | 2024-02-12
12:53 | 2024-02-12
12:31 | 2024-02-12
12:16 | 2024-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24