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عربي-دولي

تصريحات غير مسؤولة وتحريضية.. مصر تهاجم وزيراً اسرائيلياً

Lebanon 24
12-02-2024 | 12:31
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ردّت وزارة الخارجية المصرية على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي لمح فيها إلى "مسؤوليتها" عن هجوم حماس في 7 تشرين الاول الماضي.

وقالت الخارجية المصرية إنه "من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأي محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة".
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وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، الإثنين، إلى أن مثل تلك التصريحات "غير مقبولة جملة وتفصيلا، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسمها في أي محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه".
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