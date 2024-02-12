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عربي-دولي

عن اجتياح رفح.. ماذا أعلنت إسرائيل؟

Lebanon 24
12-02-2024 | 12:53
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أكد عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، اليوم الاثنين، بأن تحرك عسكري واسع النطاق سيحدث بالفعل في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وقال غانتس خلال جلسة مجلس الوزراء حول التقارير التي ناقشت استعداد إسرائيل للعملية العسكرية: "إن عملية الليلة دليل على أن الإرهاب لن يحصل على أي شيء". وأضاف بحسب القناة الإسرائيلية 14:"ليس هناك شك في بدء عملية واسعة في رفح".
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ويحضرّ الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية واسعة في مدينة رفح، تحت غطاء الحرب على مقاتلي حركة حماس، التي تقول إسرائيل أن مسلحي الحركة يتمركزون حاليا في المدينة.


من جهة أخرى، قوبلت الخطوة الإسرائيلية بالرفض من قبل دول ومنظمات دولية، حيث اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك الاثنين، أن احتمال التوغل الإسرائيلي الكامل في رفح بجنوب قطاع غزة أمر "مرعب"، وأضاف "يمكن أن نتصور ما ينتظرنا".

وقال تورك في بيان "إن أي توغل عسكري محتمل واسع النطاق في رفح، حيث يتجمع نحو 1,5 مليون فلسطيني على الحدود المصرية من دون أن يتوافر لهم أي مكان آخر يفرون إليه أمر مرعب، نظراً لاحتمال سقوط عدد كبير جداً من القتلى والجرحى المدنيين، وهنا أيضاً معظمهم من الأطفال والنساء". (سكاي نيوز)
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