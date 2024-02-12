بشكل عاجل.. واشنطن تدعو اسرائيل للتحقيق بوفاة الطفلة هند رجب

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أسفت واشنطن اليوم الاثنين، للوفاة "المفجعة" للطفلة هند رجب في غزة والتي استغاثت طوال أيام طالبة المساعدة من دون جدوى.واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أنها "قصة مدمرة ومفجعة"، وقال للصحفيين: "بالطبع هناك آلاف الأطفال الآخرين الذين قضوا نتيجة هذا النزاع".وأضاف: "لقد طلبنا من السلطات الإسرائيلية التحقيق في هذا الحادث بشكل عاجل".