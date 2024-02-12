بايدن يلجأ الى "أكياس الشيبس" والمشروبات لحصد الأصوات.. ماذا فعل؟

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يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن الى حشد الناخبين لدعمه في الانتخابات الرئاسية المقررة تشرين الثاني من العام الجاري، مستهدفًا خلال الأونة الأخير فئة الشباب وصغار الناخبين.ولجأ بايدن إلى التحدث إلى الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي واتخذت حملته عددًا من الخطوات المتعاقبة لاستقطاب الشباب، حيث أنشأ الرئيس الأميركي أمس الأحد، حسابا على منصة "تيك توك"، بتسجيل مصور مدته 26 ثانية، تطرق فيه إلى موضوعات تراوحت بين السياسة والدوري الوطني لكرة القدم الأميركية.كما اهتم بايدن بالتفاعل مع موضوعات الشباب عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث اشتكى من أنشطة الشركات الأميركية التي تقلل كمية المنتجات الغذائية في عبواتها، بما في ذلك رقائق البطاطس. وعلق بايدن عبر فيديو نشره على "إكس"، قائلًا: "عندما اشتريتم مقبلات لمشاهدة كرة القدم على الأغلب لاحظتم أن زجاجات المشروبات أصبحت أصغر حجما وهناك عدد أقل من رقائق البطاطس في أكياس رقائق البطاطا، على الرغم من أن السعر هو نفسه. حيث تعمل الشركات تدريجيا على تقليل كمية المنتجات في عبواتها وتعتقد أنه لن يلاحظ أحد ذلك". ودعا الرئيس الشركات إلى التوقف عن فعل ذلك.وفي السياق، قال المحلل السياسي الأميركي سكوت مورغان، وهو عضو في الحزب الديمقراطي، في حديث لموقع "سكاي نيوز"، إن تصويت الشباب كان عاملا مهمًا في انتخاب الرئيس الأميركي، خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية.وأوضح مورغان أن إحدى الأساليب الدعائية الناجحة التي تم استخدامها لكسب أصوات الشباب، كانت الوعد المتعلق بقروض الطلاب، وكان الوفاء بهذا الوعد مشكلة في الكثير من الأوقات.