إسرائيل تطلب تعاوناً أممياً في "عملية رفح"

طلب المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، من وكالات الأمم المتحدة التعاون بخصوص خطة يقوم الجيش بتطويرها لإجلاء المدنيين من رفح جنوب قطاع غزة، ووفقا لما نقلته عنه وكالة "بلومبيرغ".







وقال ليفي: "لا تقولوا إنه لا يمكن فعل ذلك، انخرطوا معنا للتوصل إلى حل"، مضيفاً أن "القرارات التي تتخذها الأمم المتحدة والممثلون الدوليون يمكن أن تحمي المدنيين الآن".



Advertisement كما اعتبر أن "المسؤولين الدوليين بمطالبتهم إسرائيل بعدم شن هجوم لأن المدنيين سوف يتأذون ولكنهم يقاومون جهود إخراج المدنيين من طريق الأذى، فإنهم يكونون متواطئين مع إستراتيجية الدروع البشرية التي تنتهجها حماس". كما اعتبر أن "المسؤولين الدوليين بمطالبتهم إسرائيل بعدم شن هجوم لأن المدنيين سوف يتأذون ولكنهم يقاومون جهود إخراج المدنيين من طريق الأذى، فإنهم يكونون متواطئين مع إستراتيجية الدروع البشرية التي تنتهجها حماس".