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عربي-دولي
بعد تعافيه.. أوستن يستأنف مهامه في هذا الموعد
Lebanon 24
12-02-2024
|
16:38
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توقع أطباء وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، وفق ما نقله البنتاغون في بيان اليوم الاثنين، أن يستأنف مهامه الثلاثاء، بعدما تعافى من علاج خضع له في ظل تخدير عام إثر نقله إلى المستشفى في ضاحية واشنطن.
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وكتب الاطباء "نتوقع تعافيا ناجحا"، مع "عدم توقع إقامة أطول في المستشفى" لوزير الدفاع الذي أدخل الأحد إلى وحدة العناية المركزة بسبب مشكلة في المثانة.
وسبق أن نقل أوستن مرارا إلى المستشفى من دون إبلاغ البيت الأبيض، بسبب إصابته بسرطان البروستات.
وهذه المرة، تم إبلاغ الرئاسة الأميركية والكونغرس بالحال الصحية للوزير قبل نقله إلى المستشفى، وفق ما صرح المتحدث باسمه بات رايدر الإثنين.
ولم يوضح رايدر ما إذا كان أوستن سيستأنف عمله "من المستشفى أو من منزله"، لكنه لفت إلى إلغاء زيارة كان مقررا أن يقوم بها لبروكسل هذا الأسبوع.
وبحسب بيان البنتاغون، توقع الأطباء ألا تؤثر مشكلة المثانة على تشخيص إصابة الوزير بالسرطان الذي "يظل وضعه ممتازا". (سكاي نيوز)
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