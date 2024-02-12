بايدن: نعمل على اتفاق بشأن الرهائن.. والرد الأميركيّ في العراق وسوريا سيستمر

استضاف الرئيس الاميركي جو بايدن، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في واشنطن، اليوم الإثنين، وناقش معه قضية الشرق الأوسط والحرب بين إسرائيل وحماس.

وبعد اللقاء، قال الرئيس الأميركي: نشارك إسرائيل أهدافها فيما يتعلق بهزيمة حماس، وإعادة الأمن لإسرائيل ومواطنيها، ونعمل على اتفاق بشأن الرهائن بين حماس وإسرائيل يتضمن وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع.

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وأضاف: نعارض أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة، ونعمل من أجل وصول المساعدات إلى غزة ونسعى لفتح معبري رفح وكرم أبو سالم.

وعن تهديد إسرائيل باجتياح رفح، قال بايدن: لا يجب أن تنفذ أي عملية عسكرية في رفح دون خطة حقيقية تضمن حماية المدنيين.

وتابع: نفذنا ضربات في سوريا والعراق، ولا يزال ردنا مستمرا على مقتل 3 من جنودنا في الأردن.

بدوره، قال الملك عبدالله: نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن وإيصال المساعدات إلى غزة، وأي هجوم إسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية أخرى ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي.