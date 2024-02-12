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عربي-دولي

بايدن: نعمل على اتفاق بشأن الرهائن.. والرد الأميركيّ في العراق وسوريا سيستمر

Lebanon 24
12-02-2024 | 16:51
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استضاف الرئيس الاميركي جو بايدن، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في واشنطن، اليوم الإثنين، وناقش معه قضية الشرق الأوسط والحرب بين إسرائيل وحماس.
 
 
وبعد اللقاء، قال الرئيس الأميركي: نشارك إسرائيل أهدافها فيما يتعلق بهزيمة حماس، وإعادة الأمن لإسرائيل ومواطنيها، ونعمل على اتفاق بشأن الرهائن بين حماس وإسرائيل يتضمن وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع.
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وأضاف: نعارض أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة، ونعمل من أجل وصول المساعدات إلى غزة ونسعى لفتح معبري رفح وكرم أبو سالم.
 
 
وعن تهديد إسرائيل باجتياح رفح، قال بايدن: لا يجب أن تنفذ أي عملية عسكرية في رفح دون خطة حقيقية تضمن حماية المدنيين.
 
 
وتابع: نفذنا ضربات في سوريا والعراق، ولا يزال ردنا مستمرا على مقتل 3 من جنودنا في الأردن.
 
بدوره، قال الملك عبدالله: نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن وإيصال المساعدات إلى غزة، وأي هجوم إسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية أخرى ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي.
 
 
 
 
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