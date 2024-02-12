اطلاق نار في مترو نيويورك.. وسقوط اصابات

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أصيب ستّة أشخاص بالرصاص، أحدهم حالته "حرجة"، في إطلاق نار وقع في مترو أنفاق نيويورك، بحسب ما أعلنت مديرية الإطفاء في المدينة الأميركية.وبحسب وسائل إعلام محليّة فإنّ مسلّحاً أو اثنين أطلقا النار على ركّاب كانوا ينتظرون القطار على رصيف محطة للمترو في حيّ برونكس في نيويورك.وقال متحدّث باسم مديرية الإطفاء في نيويورك لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني إنّ ستّة أشخاص أصيبوا بالرصاص، أحدهم "حالته حرجة" وأربعة "جروحهم خطرة" والسادس "جروحه طفيفة".وأضاف أنّ الجرحى الستّة نُقلوا إلى مستشفيات مجاورة.ووقع إطلاق النار في محطة ماونت إيدن أفينيو حيث يمرّ القطار فوق الأرض.ونقلت وسائل إعلام محليّة عن الشرطة أنّ أحد الجرحى توفي في المسشفى متأثراً بإصابته، لكنّ هذه المعلومة لم يؤكّدها أيّ مصدر رسمي.وحيّ بروكس الواقع في شمال نيويورك هو أفقر أحياء المدينة البالغ عدد سكّانها 8,5 مليون نسمة. (الحرة)