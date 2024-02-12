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عربي-دولي

بعد تصريح عن مؤامرة إسرائيلية... العمال البريطاني يسحب دعم مرشح

Lebanon 24
12-02-2024 | 23:24
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سحب حزب العمال البريطاني المعارض دعمه لمرشح كان ينافس على مقعد في البرلمان بعد نشر تصريحات مسجلة تبنى فيها فكرة ضلوع إسرائيل في مؤامرة.


 وأعلن حزب العمال أنه سحب دعمه لأزهر علي، مرشحه في انتخابات فرعية في روتشديل بشمال إنجلترا ليحل محل عضو متوفى، بعد أن قال إن إسرائيل خففت من إجراءاتها الأمنية في الفترة التي سبقت الهجوم الذي شنته حركة حماس في العام الماضي لتمهد الطريق إلى "غزو غزة".
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وقال متحدث باسم حزب العمال إن الحزب سحب دعمه لعلي، ولن يتمكن من العثور على مرشح آخر لأن الموعد النهائي لتقديم بديل انقضى.


وأضاف المتحدث "نحن نتفهم أن هذه ظروف غير عادية إلى حد كبير، لكن من المهم أن يمثل أي مرشح يقدمه حزب العمال أهدافه وقيمه بشكل كامل".

وقال علي إن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل قبل يوم واحد من أن حماس تخطط لهجوم وأنهم "سحبوا الأمن عمدا" حتى تتاح لهم الفرصة "للقيام بكل ما يريدونه"، وفقا لتسجيل نشرته صحيفة ميل أون صنداي.
واعتذر علي عن التعليقات التي قالها يوم الأحد والتي وصفها بأنها "مسيئة جدا وتتسم بالجهل وغير صحيحة". (سكاي نيوز)

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