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مصر تؤكد: مستعدون لأي سيناريو مع إسرائيل

Lebanon 24
12-02-2024 | 23:28
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن هناك "توترا" في العلاقات بين مصر وإسرائيل، بعدما أكدت القاهرة رفضها القاطع لعملية عسكرية برية إسرائيلية محتملة في رفح بجنوب قطاع غزة.

وأضاف أبو زيد في مقابلة تلفزيونية أن القاهرة "مستعدة لأي سيناريو ولديها العديد من الأوراق التي تستخدمها عندما يحين وقتها"، بحسب ما نقلت "وكالة أنباء العالم العربي".
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كما تابع قوله "لسنا بصدد الدخول في حروب كلامية مع مسؤولين إسرائيليين ونركز حاليا على الوصول لوقف لإطلاق النار".

هجوم 7 تشرين الأول
إلى ذلك انتقد المتحدث باسم الخارجية المصرية تصريحات منسوبة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اتهم فيها القاهرة بأنها "تتحمل مسؤولية كبيرة" عما حدث في السابع من تشرين الأول الماضي.

وقال "الحديث عن مسؤولية مصر في 7 تشرين الأول هراء وسعي لتحميلنا الفشل"، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية "مسؤولة عن أي تصريحات تصدر عن أعضائها".

وأضاف "الحكومة الإسرائيلية بها عناصر متطرفة للغاية تصدر تصريحات غير مسؤولة.. ليست مجرد تصريحات غير مسؤولة وإنما تحريضية ومشينة".(العربية)


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