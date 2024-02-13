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عربي-دولي

واشنطن تصادر طائرة فنزويلية بزعم تبعيتها لجهة إيرانية

Lebanon 24
13-02-2024 | 00:12
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قالت وزارة العدل الأميركية إنها صادرت طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة فنزويلية كانت وفقا للمزاعم الأمريكية مملوكة في السابق لشركة إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري.
وجاء في بيان الوزارة الأميركية: "أنهت وزارة العدل تنفيذ قرار مصادرة طائرة شحن من طراز بوينغ 747 من إنتاج الولايات المتحدة، كانت مملوكة سابقا لشركة الطيران الإيرانية ماهان إير الخاضعة للعقوبات، والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية".
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وبحسب بيان الوزارة، وصلت الطائرة إلى فلوريدا قادمة من الأرجنتين حيث كانت متواجدة منذ احتجازها بطلب من واشنطن في تشرين الاول 2022. وصدر أمر قضائي بتسليمها إلى الولايات المتحدة في أيار من العام الماضي.
ووفقا للبيان، قامت شركة EMTRASUR الفنزويلية للشحن الجوي بشراء هذه الطائرة من شركة ماهان إير الإيرانية، في انتهاك للعقوبات الأميركية.

ويزعم الجانب الأميركي، بأنه رغم تغيير الملكية، بقيت الطائرة تحت قيادة  قائد سابق بالحرس الثوري الإيراني. وتزعم وزارة العدل الأميركية أيضا أنه في الفترة من شباط إلى أيار 2022، وفي انتهاك لقيود التصدير الأميركية، طارت الطائرة بين كاراكاس وموسكو وطهران.


من جانبها، اتهمت الخارجية الفنزويلية، سلطات الأرجنتين والولايات المتحدة بممارسة عملية سطو وسرقة مخزية، بنقلها الطائرة بشكل سري وتحت ستار رحلة عسكرية مع إيقاف الاتصالات اللاسلكية، وقالت الوزارة إنه تم انتهاك كل أنواع الحقوق والقواعد المنظمة للملاحة الجوية في المنطقة. (RT)
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