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تركيا تأمل بأن تتم زيارة بوتين بعد الانتخابات في كلا البلدين

Lebanon 24
13-02-2024 | 00:16
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قال مصدر في الإدارة الرئاسية بتركيا، لمراسل نوفوستي، إن أنقرة تأمل بأن تتم زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا مباشرة بعد انتهاء الدورة الانتخابية في كلا البلدين.
ويشار إلى أن روسيا، ستشهد إجراء انتخابات رئاسية في يومي 15 و17 اذار، ومن المقرر في تركيا إجراء انتخابات هيئات الإدارة المحلية في 31 اذار.
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وأضاف المصدر: "العمل مستمر في مجال تحضير الزيارة، ولا توجد مواعيد محددة بعد. ونتوقع أن تتم زيارة الرئيس فلاديمير بوتين، مباشرة بعد الدورة الانتخابية في البلدين".
وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن موعد زيارة بوتين إلى تركيا سيتم تحديده مع الأخذ في الاعتبار الدورة الانتخابية في روسيا والجدول الزمني الرئاسي لرجب طيب أردوغان في تركيا.
من جانبه، صرح يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، بأن الزيارة إلى تركيا تحتل مكانة ذات أولوية في جدول أعمال اتصالات بوتين الدولية.
وذكر مصدر دبلوماسي لوكالة نوفوستي في أنقرة، أن زيارة الرئيس بوتين لتركيا قد تتم في أواخر نيسان أو أوائل أيار. (RT)
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