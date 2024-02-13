شاهد... كارلسون بزي تقليدي روسي قبل لقائه بوتين

على هامش المقابلة الصحفية الشهيرة التي أجراها الصحفي تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، قام الصحفي بجولة تعرف من خلالها على جانب من التراث والثقافة الروسية.



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وزار كارلسون مجمع إنجازات الاقتصاد الوطني (في دي إن خا) في موسكو، ونشر رئيس جمهورية بورياتيا الروسية، أليكسي تسيدينوف في قناته على "تلغرام" صورة لكارلسون مرتديا اللباس التقليدي لجمهورية بوريات "بوريات ديغيل" أثناء زيارته جناح الجمهورية في المجمع.

وكتب تسيدينوف: "بوريات ديغيل ملائم لتاكر كارلسون بشكل جيد للغاية".





وفي وقت سابق، أفاد تسيدينوف بأن الصحفي الأمريكي زار جناح بورياتيا يوم 5 شباط الجاري، حيث تعرف على هذه الجمهورية الروسية من خلال معروضاتها، وحصل على بطاقات بريدية تذكارية تتضمن مناظر تطل على بحيرة بايكال. وفي وقت سابق، أفاد تسيدينوف بأن الصحفي الأمريكي زار جناح بورياتيا يوم 5 شباط الجاري، حيث تعرف على هذه الجمهورية الروسية من خلال معروضاتها، وحصل على بطاقات بريدية تذكارية تتضمن مناظر تطل على بحيرة بايكال.

وفي مقابلة له مع الصحفيين، قال كارلسون إنه يرغب بزيارة بحيرة بايكال.

وحتى الساعة تقترب مشاهدات مقابلة كارلسون مع الرئيس الروسي من حاجز الـ200 مليون مشاهدة عبر موقع "إكس". (RT)