روسيا تطوّر قدراتها العسكرية.. مدرّعة جديدة ستبصر النور(فيديو)

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تخضع عربات "Titan" العسكرية الروسية الجديدة للمراحل النهائية من الاختبارات الحكومية، إذ قال المدير العام للشركة المصنعة للعربات المذكورة أن "النماذج الأساسية لعربات Titan المدرعة وصلت إلى المراحل النهائية، وتم اختبار عدة نماذج من هذه المركبات بشكل عملي".وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن عربات Titan المدرعة صممت لنقل الجنود، وجهّزت بمختلف أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية، فعلى سبيل المثال استعرضت روسيا نموذجا لإحدى هذه العربات في متتدى "الجيش-2023"، ركّب عليه وحدة قتالية مزودة برشاش وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مدرعة Titan تبلغ كتلتها 15 طنا تقريبا، ويمكنها نقل 1.5 طن من الحمولة، والحركة بسرعة 100 كلم/سا، واستيعاب طاقم مكون من شخصين إضافة إلى 6 عسكريين.