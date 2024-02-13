Advertisement

عربي-دولي

روسيا تطوّر قدراتها العسكرية.. مدرّعة جديدة ستبصر النور(فيديو)

Lebanon 24
13-02-2024 | 00:55
A-
A+
Doc-P-1163684-638434080362257486.jpg
Doc-P-1163684-638434080362257486.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تخضع عربات "Titan" العسكرية الروسية الجديدة للمراحل النهائية من الاختبارات الحكومية، إذ قال المدير العام للشركة المصنعة للعربات المذكورة أن "النماذج الأساسية لعربات Titan المدرعة وصلت إلى المراحل النهائية، وتم اختبار عدة نماذج من هذه المركبات بشكل عملي".
Advertisement

وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن عربات Titan المدرعة صممت لنقل الجنود، وجهّزت بمختلف أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية، فعلى سبيل المثال استعرضت روسيا نموذجا لإحدى هذه العربات في  متتدى "الجيش-2023"، ركّب عليه وحدة قتالية مزودة برشاش وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مدرعة Titan تبلغ كتلتها 15 طنا تقريبا، ويمكنها نقل 1.5 طن من الحمولة، والحركة بسرعة 100 كلم/سا، واستيعاب طاقم مكون من شخصين إضافة إلى 6 عسكريين.
 



وحصلت بعض نماذج هذه العربة على وحدة قتالية يتم التحكم بها عن بعد، وزوّدت برشاش آلي من عيار 30 ملم، ورشاش من عيار 7.62 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كونكورس" المضادة للتحصينات والدروع.(روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-02-13
03:22 | 2024-02-13
03:20 | 2024-02-13
03:16 | 2024-02-13
03:08 | 2024-02-13
03:08 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24