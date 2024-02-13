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العفو الدولية تحذر: خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك في رفح

Lebanon 24
13-02-2024 | 01:12
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حذّرت منظمة العفو الدولية من "خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لا مكان للمدنيين يذهبون إليه هربًا من القصف".

وكتبت على منصة "إكس" منشورًا نقلته "وفا": "إن عدد سكان رفح تضاعف خمس مرات منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في  تشرين أول الماضي، فيما تستعد تل أبيب لشن عملية برية فيها".
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