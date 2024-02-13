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استشهاد فنان فلسطيني شهير وعدد من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي (صورة)

Lebanon 24
13-02-2024 | 01:36
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد الفنان والإعلامي الفلسطيني علاء قدوحة برفقة عدد من أفراد عائلته، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في النصيرات وسط قطاع غزة.


وأفادت مصادر صحية باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة قدوحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة"، وأن من بين القتلى الفنان الفلسطيني علاء قدوحة وجميع أفراد عائلته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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وقدوحة يعد من بين أشهر الفنانين على منصة "تيك توك" وكان يظهر في مشاهد عدة على أنه "ضابط إسرائيلي" وله عدد من الأعمال الدرامية الفلسطينية.
 
 
وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت اليوم الثلاثاء، بمقتل 18 فردا من عائلة "درويش" جراء قصف القوات الإسرائيلية لمنزلهم في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة.
 
ولفتت إلى أن فرق الدفاع المدني تواصل انتشال الضحايا من تحت أنقاض المنزل.
يأتي ذلك، بينما دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ130، وسط تحذيرات ومخاوف دولية وأممية من كارثة إنسانية ستنجم عن عملية عسكرية إسرائيلية مرتقبة في رفح المكتظة بالسكان والنازحين على حد سواء. (RT)
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