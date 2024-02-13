بعد المُطالبات بإخضاعه لاختبار "الخرف".. خطة "B" لاستبدال بايدن!

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استطاع الديمقراطيون حتى الآن ان يتجنبوا بقوة أي مناقشة للخطة البديلة لمرشحهم الرئاسي. لكن تقرير المحقق الخاص روبرت هور ربما يكون قد أرغمهم على ذلك وخاصة بعدما ارتفعت أصوات العديد من الأطباء الأميركيين الكبار بضرورة إخضاع الرئيس جو بايدن لاختبار "الخرف" للتأكد من أهليته لقيادة البلاد.وسواء كان ذلك صحيحًا أم لا، فإن وصف هور القاسي لبايدن بأنه "رجل مسن حسن النية وذو ذاكرة ضعيفة" و"قدرات متضائلة" قد دفع بعمر الرئيس ولياقته العقلية إلى المناقشة العامة.وإلى جانب التصور السائد بأن بايدن أكبر من أن يتمكن من ولاية أخرى، وحقيقة أنه كثيرًا ما يتخلف عن الرئيس السابق دونالد ترامب في استطلاعات الرأي، فقد أثار ذلك تساؤلات جدية حول ما إذا كان بايدن في وضع يسمح له بقيادة الحزب في نوفمبر وما إذا كان الديمقراطيون بحاجة إلى خطة طوارئ؟ وفقا لموقع بوليتكو.وبسبب العقبات الإجرائية والسياسية، لن يكون منالسهل استبدال بايدن ببساطة والنتيجة الأرجح هي بقاءؤه مرشحا.ولكن من الممكن أيضًا تصور سيناريوهات مختلفة حيث يرشح الحزب بالفعل شخصًا آخر غير بايدن في مؤتمره في آب أو حتى يختار بديلاً بعد ذلك للمنافسة في انتخابات عامة تاريخية، وهذه هي الطرق المحتملة :اختيارات بايدنوالحقيقة الكبرى هنا أنه لا يمكن نشر استراتيجية جديدة إلا إذا تنحى بايدن طوعًا أو كان غير قادر جسديًا على الترشح. وفي الوقت الحالي، وعلى الرغم من القلق داخل الحزب، لا يوجد خلاف على أن بايدن في طريقه نحو الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي.كما أن مرشح الفارس الأبيض المتأخر ليس خيارًا في هذه المرحلة، على الرغم من أن حوالي 3 بالمائة فقط من إجمالي المندوبين قد صوتوا حتى الآن.لكن هناك خطة عملية واحدة فقط وهي موافقة بايدن نفسه على تسليم العصا، حيث يعتبر بايدن رجل فخور وتشكلت شخصيته من خلال تجربة الفوز في انتخابات مجلس الشيوخ في العشرينات من عمره ثم حرمانه من الرئاسة عدة مرات قبل أن يحصل عليها في النهاية؛ إن إقناعه بأنه في موقف صعب ويتعذر الدفاع عنه ويحتاج إلى التنحي لن يكون بالأمر السهل.لكن هناك طريق يمكنه من الرحيل بكرامة وبشروطه حيث يبدأ الأمر بالسماح للحملة التمهيدية للحزب الديمقراطي بأن تأخذ مجراها، وتنتهي في 4 حزيران، وهو التاريخ الذي تجري فيه آخر مجموعة من الولايات انتخاباتها التمهيدية.وسينتهي بايدن باعتباره المنتصر بلا منازع، بأكثر من 1968 صوتًا من أصوات المندوبين المتعهد بها اللازمة للترشيح.وبعد ذلك سيعلن بايدن أنه لن يقبل الترشيح ويطلق سراح مندوبيه لدعم مرشح مختلف ويمكنه أن يصر على أنه لا يزال لائقًا لفترة ولاية أخرى، لكنه يتقبل مخاوف الجمهور بشأن رئيس يبلغ من العمر 86 عامًا في نهاية فترة الولاية الثانية. ويمكنه تذكير الناخبين بأنه قال دائمًا إنه جسر لجيل المستقبل من القادة الديمقراطيين. ويمكنه أن يلاحظ أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح، وأن يزعم أنه هزم ترامب مرة واحدة وقام بحماية الديمقراطية الأميركية وفي النهاية لقد أدى واجبه.(العربية)