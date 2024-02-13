Advertisement

عربي-دولي

هجوم جوي روسي على دنيبرو.. هذا ما تم استهدافه

Lebanon 24
13-02-2024 | 02:59
A-
A+
Doc-P-1163730-638434152701246550.jpg
Doc-P-1163730-638434152701246550.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مسؤولون ووسائل إعلام أوكرانية أن روسيا هاجمت مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة اليوم الثلاثاء، ما ألحق أضرارا بمحطة للكهرباء وأدى لقطع إمدادات المياه عن بعض السكان.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق المراسلة تليغرام أن المدينة التي يسكنها أقل من مليون نسمة بقليل تعرضت لهجوم بصاروخ و4 مجموعات من الطائرات المسيرة اقتربت من الجنوب والشرق والشمال.
Advertisement

وقالت شركة "دي.تي.إي.كيه"، أكبر مزود خاص لخدمات الطاقة في أوكرانيا، إن محطة للطاقة الحرارية تعرضت لأضرار جسيمة. وأضافت أنه لم تقع إصابات.
ولم تذكر الشركة موقع محطة الطاقة، لكن شركة مرافق المياه في دنيبرو ذكرت على تليغرام أنه "بسبب انقطاع التيار الكهربائي"، جرى تعليق إمدادات المياه جزئيا.

كما أكدت وسائل إعلام أوكرانية أن محطة كهرباء في دنيبرو تعرضت لهجوم.

ومن جانبه، أقر بوريس فيلاتوف رئيس بلدية دنيبرو أن بنية تحتية تعرضت للقصف، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وكثفت روسيا وأوكرانيا هجماتهما الجوية بعيدا عن خط المواجهة في الأشهر القليلة الماضية، وتستهدف كل منهما البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش ووسائل النقل لدى الآخر. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:19 | 2024-02-13
06:15 | 2024-02-13
05:30 | 2024-02-13
05:27 | 2024-02-13
04:59 | 2024-02-13
04:28 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24