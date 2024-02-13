هجوم جوي روسي على دنيبرو.. هذا ما تم استهدافه





وأفادت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق المراسلة تليغرام أن المدينة التي يسكنها أقل من مليون نسمة بقليل تعرضت لهجوم بصاروخ و4 مجموعات من الطائرات المسيرة اقتربت من الجنوب والشرق والشمال.

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وقالت شركة "دي.تي.إي.كيه"، أكبر مزود خاص لخدمات الطاقة في أوكرانيا، إن محطة للطاقة الحرارية تعرضت لأضرار جسيمة. وأضافت أنه لم تقع إصابات. أعلن مسؤولون ووسائل إعلام أوكرانية أن روسيا هاجمت مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة اليوم الثلاثاء، ما ألحق أضرارا بمحطة للكهرباء وأدى لقطع إمدادات المياه عن بعض السكان.وأفادت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق المراسلة تليغرام أن المدينة التي يسكنها أقل من مليون نسمة بقليل تعرضت لهجوم بصاروخ و4 مجموعات من الطائرات المسيرة اقتربت من الجنوب والشرق والشمال.وقالت شركة "دي.تي.إي.كيه"، أكبر مزود خاص لخدمات الطاقة في أوكرانيا، إن محطة للطاقة الحرارية تعرضت لأضرار جسيمة. وأضافت أنه لم تقع إصابات.

ولم تذكر الشركة موقع محطة الطاقة، لكن شركة مرافق المياه في دنيبرو ذكرت على تليغرام أنه "بسبب انقطاع التيار الكهربائي"، جرى تعليق إمدادات المياه جزئيا.



كما أكدت وسائل إعلام أوكرانية أن محطة كهرباء في دنيبرو تعرضت لهجوم.



ومن جانبه، أقر بوريس فيلاتوف رئيس بلدية دنيبرو أن بنية تحتية تعرضت للقصف، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.



وكثفت روسيا وأوكرانيا هجماتهما الجوية بعيدا عن خط المواجهة في الأشهر القليلة الماضية، وتستهدف كل منهما البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش ووسائل النقل لدى الآخر. (العربية)